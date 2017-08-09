Рыбинск, Ярославская область, 9 августа, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области ОАО «Управляющая компания» в одностороннем порядке незаконно расторгла договоры договора управления многоквартирными домами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

В апреле 2017 года рыбинское «Управляющая компания» уведомила собственников помещений в многоквартирных домах и поставщиков коммунальных ресурсов об отказе обслуживания домов в связи с долгами жителей. С 1 июня текущего года управляющая компания в одностороннем порядке расторгла договоры договора управления домами по адресам ул. Больничная-3, ул. 50 лет Октября-46 и ул. 50 лет Октября — 52. и прекратила их обслуживать.

Против этих действий выступила Рыбинская городская прокуратура. Там посчитали, что действия компании противоречат требованиям п. 1 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Закон предусматривает односторонний порядок расторжения договора управления многоквартирным домом только по инициативе собственников жилья. Сама же управляющая компания не может бросить дома.

«Управляющая компания вправе через суд требовать уплаты денег, но самостоятельно расторгать договор не имеет права. Она лишь может дождаться окончания действия договора и уведомить жителей о его не продлении. Если уведомление не сделать, то договор считается автоматически продленным на тот же срок», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Рыбинска Роман Шабалин.

В целях устранения выявленных нарушений городской прокуратурой в адрес генерального директора ОАО «Управляющая компания» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое находится в стадии рассмотрения. Проблема отказа управляющих компаний от маленьких, старых и малодоходных домов характерна и в целом для Ярославской области.