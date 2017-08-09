Москва, 9 августа, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) предлагает украинцам покинуть Россию. Комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который считает, что «нечего ездить в Россию», Лебедев предложил властям Киева забрать своих граждан на Украину.

Герб Украинской ССР на павильоне Украины на ВСХВ (ВВЦ)

«Вот (-) вот, а ещё все (х) хохлов из России заберите себе обратно. Пусть они новый майдан устроят. А то хорошо устроились, здесь работают, туда деньги отсылают, а на Россию санкции накладывают. Так не пойдёт. Домой все, домой!» — написал Лебедев в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны. Позже секретарь СНБО Александр Турчинов уточнил, что эти меры коснутся, в первую очередь, граждан РФ.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил: «Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть».