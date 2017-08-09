Ярославль, 9 августа, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Концессионные соглашения в сфере водоотведения планируется сделать одним из главных инструментов реализации национального проекта «Оздоровление Волги». Об этом шла речь на совещании «О сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги», которое прошло 8 августа в Волгограде под руководством председателя Правительства России Дмитрия Медведева. Стенограмма совещания размещена сайте Правительства России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов был одним из двух выступавших губернаторов на этом совещании. Он рассказал о планах по модернизации очистных сооружений в регионе.

«Хочу подчеркнуть, что Ярославская область не рассчитывает на финансирование проекта только из федерального бюджета — часть средств мы намерены изыскать самостоятельно. Для реализации регионального проекта в рамках реорганизации водохозяйственного комплекса планируется осуществить консолидацию активов организаций водопроводно-канализационного хозяйства путём объединения малых и средних муниципальных водоканалов на базе двух крупнейших. В результате этого в отрасль водоснабжения и водоотведения планируется привлечь значительные денежные средства, которые будут направлены на строительство и модернизацию очистных сооружений», — сказал на совещании врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что «одним из самых эффективных способов модернизации коммунальных объектов являются механизмы концессионных соглашений».

«На 1 июля заключено в стране 1676 концессионных соглашений на общую сумму более 210 млрд рублей. Из них 237 соглашений на сумму 82 млрд рублей — это как раз модернизация объектов водоотведения. Хотел привести пример, поскольку мы на Волгоградской земле сейчас находимся: здесь реализуется крупнейшая концессия в сфере водоснабжения и водоотведения в Европе. В рамках её реализации общий объём частных инвестиций составит более 58 млрд рублей. В рамках данного проекта планируется достигнуть существенного улучшения качества питьевой воды, уменьшения количества перерывов в подаче воды, а также создать систему очистки всего объёма сточных вод», — сказал министр строительсва и ЖКХ Михаил Мень.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Ярославля и Рыбинска передали в собственность Ярославской области свои водоканалы, которые будут заниматься обслуживанием систем водоснабжения и водоотведения других муниципальных районов. Конкретной программы модернизации пока не представлено.

Также на совещании Дмитрий Миронов заявил, что правительство региона намерено ликвидировать кислогудронные пруды в районе поселка Константиновский с отходами НПЗ им. Менделеева и подземные резервуары «зеленого масла» в Ярославле.

Помимо концессионных соглашений в коммунальной сфере, правительство России рассматривает и другие варианты привлечения средств для улучшения экологического состояния Волги: создание целевого фонда, повышение платы за пользование водными объектами, повышение ответственности для промышленных предприятий за очистку сточных вод.