Лондон, 9 августа, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Британская команда, создававшая исторический сериал «Полдарк», намерена снять фильм по роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение», это будет уже шестая экранизация данной книги, об этом 8 августа сообщил сайт телеканала BBC.

Иллюстрации Чарльз Эдмунд Брок, 1895 «Гордость и предубеждение» (Pride and Prejudice by Jane Austen)

Известно, что над созданием сценария для кинокомпании Mammoth Screen будет работать Нина Рейн, которая больше известна как драматург — в 2016 году в Королевском национальном театре шли показы её пьесы «Согласие».

В интервью журналу «Радио Таймс» она сообщила, что «Гордость и предубеждение» — на самом деле очень взрослая книга, более серьезная, чем иногда кажется людям.

Прошло уже более 27 лет с того момента, как вышел сериал по этому роману, в котором сыграл Колин Ферт. Управляющий директор Mammoth Screen Деймен Тиммер считает, что настала пора перенести «Гордость и предубеждение» в 21-й век.

«Каждое поколение нуждается в своей собственной адаптации этого совершенного романа, — пояснил Тиммер, — в этот век ящика с аудиторией, любящей потреблять сложные сериальные драмы, будет абсолютно правильно произвести переоценку великой классики».

Напомним, первый фильм по знаменитому роману Джейн Остин был снят еще в 1940 году в США, в 1980-м и 1995-м году были выпущены сериалы, в 2005 году вышла полнометражная картина с Кирой Найтли. Также существует две адаптации, комедия Эндрю Блэка, выпущенная в 2003 году, и фильм «Невеста и предрассудки» индийского режиссера Гуриндер Чадха.