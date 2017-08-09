Исламабад, 9 августа, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Отстраненный от власти премьер-министр Пакистана Наваз Шариф собирается провести шествие от столицы государства города Исламабад до своего родного Лахора, сообщает 9 августа Associated Press.

Official Photograph of Nawaz Sharif Наваз Шариф

Данная акция призвана продемонстрировать широкую общественную поддержку свергнутому лидеру.

Акция будет проведена несмотря на то, что правоохранительные органы страны предупреждают о повышенном риске данного мероприятия.

Парламентарий от правящей Пакистанской мусульманской лиги Асиф Кирмани заявил, что шествие начнется сегодня 9 августа в Исламабаде.

Шариф планирует организовать двухдневное шествие вдоль Великой магистральной дороги, соединяющей Исламабад и Лахор. В эти дни он впервые публично выступит после своей отставки 28 июля.

Напомним, 28 июля премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был отстранен от власти решением Верховного суда страны. Вердикт был вынесен единогласно, всеми пятью судьями. Шариф обвиняется в коррупционных преступлениях, в которых замешана также его семья.