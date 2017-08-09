Посёлок Сосновый, Карелия, 9 августа, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Не успел утихнуть скандал по поводу вырубки деревьев на территории мемориального парка у подножия Мамаева кургана, как стало известно о новом случае вандальной реконструкции. Речь идет о самом крупном братском кладбище Карелии, расположенном в поселке Сосновый Лоухского района. По данным «Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия», всего на его ремонт было выделено 1 миллион 778 тысяч рублей. Работы по заказу администрации Кестеньгского поселения были начаты в 2016 году, но, частично выложив плитку, рабочие остановились на демонтаже могильных плит, сносе памятников и спиле деревьев, пишет аналитический журнал «Победитель».

Александр Псориазов, журнал «Победитель» Плиты с именами похороненных бойцов на братском кладбище Карелии (п. Сосновый)

Александр Псориазов, журнал «Победитель» Разбитая плита бойца Владимира Спиридонова из Удмуртии, похороненного на братском кладбище Карелии (п. Сосновый)

О том, что так называемая реконструкция больше похожа на акт вандализма, свидетельствуют комментарии и многочисленные фотографии, размещенные «В контакте» участниками группы, посвященной братскому захоронению.

«Был в Сосновом на 9 мая. И вот что могу сказать по реконструкции. Положена только плитка на пол — и то частично. Сняты все мемориальные плиты, спилены деревья и работы остановлены. Деньги закончились. На мой вопрос «Когда будут продолжены работы?» администрация ответила «Деньги закончились, будем искать и надеяться на лучшее». Как я понял, решения о продолжении работ на текущий момент никакого нет, а есть только надежда. В текущем состоянии памятник испортили. Лучше бы и не трогали его», — поделился в группе Алексей.

Александр Псориазов, журнал «Победитель» Плиты с именами похороненных бойцов разбросаны на братском кладбище Карелии (п. Сосновый). Июль 2017 года

«Другие памятники, которые устанавливали родственники погибших, лежат за заборами», — отмечает Анна.

Группа в Контакте «Братское захоронение п. Сосновый, Карелия» Так выглядит плитка на братском кладбище Карелии (п. Сосновый)

«Ездил туда в июле. От увиденного был шок. Все сломано. Плиты с фамилиями лежат в куче, и все это с осени прошлого года. Вот так я свозил отца впервые за 75 лет», — сожалеет Павел.

Как оказалось, для завершения ремонтных работ требуется еще 6 миллионов рублей. Во всяком случае об этом, по информации «Победителя», заявлял глава администрации района Андрей Цехов. Но, поскольку никакого финансирования на реставрацию в этом году выделено не было, ремонт было решено заморозить.

Александр Псориазов, журнал «Победитель» Реконструкция на братском кладбище Карелии (п. Сосновый) больше напоминает вандализм. Одна из разбитых плит

«Приезжают люди со всей России, из бывших союзных республик. Это самое большое братское захоронение. Сегодня там есть только часть [плит], все остальное демонтировано. В этот раз еще можно объяснить тем, кто приедет, что идет реконструкция. Но что делать через год, если мы эти работы не продолжим? Если не знать, что это реконструкция, можно подумать, что там прошли вандалы», — приводит журнал слова главы Андрея Цехова.

Напомним, в братской могиле поселка Сосновый захоронено более 6 тысяч солдат и офицеров, отдавших жизнь за Родину. Здесь же расположена могила Героя Советского Союза Михаила Егоровича Родионова, бесстрашно сражавшегося и отдавшего свою жизнь за освобождение советского государства от фашизма. О его подвиге 7 апреля 1943 года писала газета «Ленинское знамя»:

Александр Псориазов Реконструкция на братском кладбище Карелии (п. Сосновый), начатая в 2016 году, так и не завершена. Закончились деньги

"Горстка бойцов, среди которых был пулеметчик Родионов, отразила, следовавшие одна за другой, 9 ожесточенных атак немцев. Родионов был дважды ранен, но не оставил поля боя. Он истребил более ста гитлеровцев. И когда фашисты приблизились к истекавшему кровью бойцу, он последними тремя гранатами взорвал пулемет, себя и окруживших его врагов. Это случилось в ноябрьских боях 1942 года на Кестеньгском направлении».

Группа в Контакте «Братское захоронение п. Сосновый, Карелия» Так выглядят могильные камни на братском кладбище Карелии (п. Сосновый)

Как сообщил ИА REGNUM алтайский краевед, исследователь военной истории Евгений Платунов, вандальной реконструкцией потревожен, в частности, прах солдат Великой Отечественной войны с Алтая, перезахороненных в карельском поселке Сосновый в 80−90-е годы прошлого века и начале этого.

«Это Андрей Тихонович Скрипкин из села Гилев Лог Романовского района, служил в 263 стр. дивизии. 10 июля 1992 года на мемориале перезахоронили останки довоенного жителя села Барановка Змеиногорского района Николая Яковлевича Ермошкина, его земляка из села Акимовка Краснощековского района Михаила Кононовича Кириенко и Егора Дмитриевича Кукотенко из Ново-Кормихи Волчихинского района. Останки призывников из Локтевского района Николая Николаевича Волкова и Василия Тихоновича Воробьева были найдены в Карелии в июне 1993 года. Перезахоронили воинов-земляков в поселке Сосновый 10 июля 1993 года. 11 августа 1995 года в братскую могилу в поселке Сосновый перезахоронили останки Ивана Никифоровича Бонадаренко — солдата из села Урлапово Шипуновского района Алтайского края. Тогда же похоронили и Василия Ивановича Крайнова из села Поломошное Новичихинского района. Почти двадцать лет прошло и после того, как 18 августа 1997 года на упомянутом мемориале в Сосновый Лоухского района состоялась церемония перезахоронения останков солдата из Волчихинского района Алтайского края. Останки уроженца села Малышев Лог Николая Поликарповича Бердюг были найдены и опознаны поисковиками по медальону в июле 1997 года. Жена солдата Прасковья Кирилловна пыталась установить фронтовую судьбу мужа в 1946 году. Но в печатной Книге Памяти Алтайского края Николай Поликарпович Бердюг записан «пропавшим без вести», — напомнил исследователь военной истории.

По поводу такого отношения к сохранению памяти о Великой Отечественной войне в редакции журнала «Победитель» сделали горький вывод:

«Видимо, в отличие от кладбищ фашистов в поселках Сологубовка и Россошки, поддерживаемых в прекрасном состоянии, карельское кладбище в Сосновом имеет намного меньшее значение. Хотя в карельском захоронении даже директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин сумел бы найти красноармейцев, что у него не получилось в парке у Мамаева кургана. И пока что никто не собирается проводить ЧМ-2018 и строить парковки в Карелии».

Группа в Контакте «Братское захоронение п. Сосновый, Карелия» Так выглядят теперь развороченные плиты захоронений на братском кладбище Карелии (п. Сосновый)

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабная реконструкция у подножия Мамаева кургана, вызвавшая большой общественный резонанс, проводится впервые за последние полвека. Завершить все работы по благоустройству территории у подножия главной высоты России планируется к 9 мая 2018 года. Что ждет самое крупное братское кладбище Карелии не знает, похоже, никто.