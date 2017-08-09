Петропавловск-Камчатский, 9 августа, 2017, 10:26 — ИА Регнум. На Камчатке за 2016 год зарегистрировано 2 704 брака, впервые в которые вступили 1 704 мужчины и 1615 женщин. Основной их возраст от 20 до 34 лет. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Камчатстате, в более старших возрастах — от 35 до 59 лет, зарегистрировали брак 884 мужчины и 709 женщин.

elkimmelito Свадебные кольца

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Среди людей пенсионного возраста, вступающих в брак, больше мужчин, чем женщин — 64 против 36.

«Повторные браки наиболее характерны для женской половины населения края. Доля повторных браков у женщин составляет 39,9% от общего количества зарегистрированных, у мужчин — 36,8%. В том числе сняли с себя статус «вдовых» 43 мужчины и 81 женщина», — отметили статистики.

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Что касается расторжения браков, то только в 2016 году на Камчатке был зарегистрирован 1 931 развод. Причем, как говорят специалисты Камчатстата, на каждые 100 случаев регистрации брака пришелся 71 случай оформления развода.

«Чаще всего к разводу, как к способу решения любых конфликтов, прибегают молодые люди от 18 до 24 лет. В 2016 году разведенных женщин в данном возрасте в 3 раза больше, чем мужчин (175 женщин и 59 мужчин). Наибольшее число разводов регистрируется у супругов в возрасте от 25 до 39 лет», — добавили в Камчатстате.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке мужчин меньше, чем женщин — 156 682 против 158 047, на каждую 1000 мужчин приходится 1009 женщин. В регионе фиксируется сверхсмертность представителей сильного пола. Работа в опасных или вредных условиях труда, на руководящих должностях — эти и многие другие факторы влияют на высокие показатели смертности среди мужчин на Камчатке.

По заявлениям специалистов Камчатстата регион находится в демографическом кризисе, связанном, в основном, с миграционным оттоком населения. При сохранении «социально-экономической ситуации настоящего времени» региону этот кризис не преодолеть еще лет 20 — в среднем край будет терять ежегодно 1−1,5 тыс. человек. Только за 2016 год население Камчатки уменьшилось на 1387 человек.