Москва, 10 августа, 2017, 04:24 — ИА Регнум. За первые три недели со дня старта на I Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» поступило уже более 3000 снимков. География конкурса также растет: к участию присоединились фотографы из Германии, Албании и других стран.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Мемориал Перемиловская высота. Работа Руслана Тохтиева, Яхрома

Первое место по количеству поданных заявок на данный момент занимает номинация «Уникальная природа». Более 1000 фотографий прислали участники из Владимира, Воронежа, Челябинска, Сыктывкара, Благовещенска, Мурманска и других городов.

Наибольшей популярностью среди посетителей сайта пользуется фотография «Пастух», представленная митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Снимок набрал больше 300 отметок «Мне нравится».

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Пастух. Работа митрополита Марка, р. Проня

По словам члена жюри Екатерины Рождественской, номинация будет интересна не только фотографам, но и людям, которые любят путешествовать и открывать для себя новые места.

«Я уже два года подряд езжу на родину моего отца, Алтай, — комментирует Екатерина. — Оказалось, там такая красота. Я поняла, что в России множество замечательных мест, столько всего удивительного. Поскольку я не везде была, мне очень хочется просто по-человечески посмотреть, что пришлют нам и откуда. Может, с помощью фотографий наших конкурсантов я смогу выбрать новые маршруты для путешествий».

Прием работ на фотоконкурс проводится до 2 сентября.