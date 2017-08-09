Якутск, 9 августа, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Горноспасатели, задействованные в поисково-спасательной операции на руднике «Мир», работают в сложных и опасных условиях, сообщает Главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия).

Ptukhina Natasha Карьер Мир в городе Мирный, Якутия

Сообщается, что в настоящий момент круглосуточно и в особо сложных условиях на руднике «Мир» продолжается поиск восьми горняков, операция проходит на глубине более 600 метров. В поисках задействованы 65 человек.

«Поисково-спасательная операция осложнена многотонными массами воды, которые подтопили горные выработки и продолжают угрожать шахте, — сообщили в МЧС. — За счёт давления приток грунтовых вод в карьер продолжается: сверху над выработками скопилось более 40 тыс. тонн водных и грязевых масс».

Для минимизации риска обводнения поисковых площадок и для защиты рудника от воды были смонтированы промышленные насосы. На месте происшествия организован строгий контроль за безопасностью горноспасателей и других специалистов, в частности, проводится тщательный инструктаж, а также продуман маршрут отхода в случае подозрения на опасность.

Отмечается, что для обеспечения непрерывности поисковых работ спасатели и сотрудники шахты работают посменно по 5−6 часов. В настоящий момент ведутся работы по отгрузке пульпы (смесь воды и грунта) из ствола шахты.

На базе ГУ МЧС по региону работает телефон горячей линии: 8 (4112) 39-99-99 . Также на месте ЧП работает оперативный штаб, где психологи оказывают помощь родственникам пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, подтопление рудника «Мир» произошло 4 августа, в момент аварии в шахте находился 151 человек, 142 из них были оперативно эвакуированы. Один шахтёр был поднят на поверхность 5 августа. Поиск восьми шахтёров продолжается.