Исламабад, 9 августа, 2017, 09:58 — ИА Регнум. В ходе контртеррористической операции в Пакистане погибли четверо военнослужащих, сообщает 9 августа GeoTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хочешь, я убью соседей. Террор

Майор и трое солдат отдали свою жизнь во время спецоперации в провинции Хайбер-Пахтунхва, заявили в представительстве вооруженных сил Пакистана.

По словам пресс-секретаря армии майора Али Салмана, военнослужащие погибли в результате нападения террориста-смертника, после начала спецоперации, основанной на данных разведки.

Инцидент произошел во время вторжения военных в укрытие подозреваемых в терроризме. Именно здесь смертник совершил свое преступление. Также сообщается, что один террорист был задержан.

В среду 9 августа в Пешваре прошли траурные мероприятия в честь погибших, здесь присутствовали как военные, так и гражданские чины.

Напомним, за последние месяцы террористические группировки в Пакистане заметно активизировались, что побудило правительственные войска проводить регулярные спецоперации. Также было усилено контртеррористическое законодательство, в частности введены военно-полевые суды, предусматривающие смертную казнь для террористов.