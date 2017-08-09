Москва, 9 августа, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Жителей Москвы начнут переселять по программе реновации уже в конце 2017 года. Об этом заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал в интервью газете «Ведомости».

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру 1876

"В конце этого года начнем переселять, — говорит чиновник. — Есть готовые квартиры и строящиеся дома, которые принадлежат городу».

При этом заместитель мэра Москвы отметил, что у города на данный момент есть около 4 тыс. квартир.

«Около 4 тыс. квартир, примерно 250 тыс. квадратных метров, — говорит он. — Это 20 различных домов. Мы сейчас их смотрим, какие-то по высотности не подходят, другие нужно перепроектировать, отделать и благоустроить согласно стандартам, одобренным мэром. До конца этого года мы это сделаем».

По его словам, строительство «стартовых домов», которые «станут основой для волнового переселения жителей», может начаться уже в 2017 г.