Пекин, 9 августа, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны КНР сообщило об успешном проведении воздушно-десантных учений на границе провинции Цзилинь и Автономного района Внутренняя Монголия. В заявлении оборонного ведомства КНР отмечается, что учения признаны успешными, а сами военнослужащие продемонстрировали свое мастерство, справившись со всеми поставленными задачами.

81.cn Китайские десантники

Специальная бригада сухопутных войск НОАК была задействована в учениях, которые состоялись 8 августа. В тренировке участвовали более 200 военнослужащих, часть из которых являлись представительницами прекрасного пола, пишет «Сина синьвэнь».

В ходе тренировки китайские десантники отработали сразу несколько учебно-боевых задач, в том числе десантирование с предельно малых высот, проведение воздушной разведки и ведение боя в сложных метеоусловиях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министерство национальной обороны КНР подтвердило информацию о завершении масштабных учений в акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря. В заявлении оборонного ведомства Китая отмечается, что в ходе маневров были выпущены более 50 боевых ракет.