Киев, 9 августа, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Более 900 населенных пунктов переименовано с 2015 года на Украине в рамках декоммунизации, сообщается 8 августа в докладе Украины на Конференции ООН по стандартизации географических названий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

Согласно словам украинской делегации на конференции ООН, в связи с принятым в 2015 году «декоммунизационным пакетом законов» на Украине «запрещено называть географические объекты именами советских политиков», а также упоминать названия СССР, УССР и других советских республик, КПСС, Великой Октябрьской социалистической революции.

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Также в рамках истребления своего коммунистического прошлого Украина переименовала порядка 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

Напомним, законы о декоммунизации были предложены главой Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем и приняты 31 марта 2015 года. Таким образом, Киев продолжил пропаганду ненависти к России, поскольку не раз под декоммунизацию попадали не только советские, но и российские культурные и политические деятели, например, Лев Толстой.

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