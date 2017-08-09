Москва, 9 августа, 2017, 09:06 — ИА Регнум. В Останкинском районе Москвы появился первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей в технопарке «Калибр», сообщается на портале мэра Москвы.

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

На трассе длиной 400 метров можно тестировать беспилотные автомобили и автобусы. Она воспроизводит городскую среду: на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, соответствующая ГОСТу, а также круговое движение.

Тестирование беспилотных автомобилей и автобусов на полигоне уже началось. Автомобили «обучают» взаимодействовать как с дорожной инфраструктурой, так и с пешеходами на зебре.

Отметается, что полигон будет использоваться не только резидентами, но и студентами и аспирантами московских технических вузов. Они станут тестировать собственные опытные прототипы беспилотников.

Добавим, в 2017 году отечественные производители городского электротранспорта и беспилотников получат субсидии в размере 900 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года в подмосковном поселке Шахово был построен первый в России специализированный полигон для тестирования беспилотного грузового транспорта.

Испытания грузовиков с автономным управлением включены в программу мероприятий в рамках национального проекта «Караван», который предполагает строительство тестовой трассы в Татарии. Дорога появится, предположительно, в 2018 году, а тесты на площадке в Московской области стартовали в мае 2017 года.