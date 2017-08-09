Улан-Удэ, 9 августа, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Тема возможного строительства ГЭС Монголии в бассейне реки Селенги, питающей озеро Байкал, мало кого оставляет равнодушным. Даже президент РФ Владимир Путин в августе текущего года заявил, что российские власти следят за вопросом строительства ГЭС в Монголии.

NASA Байкал из космоса

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Между тем защитники Байкала, которых Монголия обвинила в искажении фактов, ответили на заявление государственного секретаря министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэгмида Цэнгэла.

Ранее вопрос о планируемом строительстве монгольских гидроэнергетических объектов в бассейне Селенги обсудили в Улан-Удэ на совещании уполномоченных правительств России и Монголии по охране и использованию трансграничных вод. Монгольскую сторону представлял Цэгмид Цэнгэл, который подтвердил, что решение о строительстве ГЭС пока не принято. В ходе совещания он также позволил себе следующее заявление:

«Как вы заметили, последние столетия идёт глобальное потепление, особенно в Монголии. Это ведёт к тому, что вечные ледяные шапки горных вершин Монголии тают. Если ледники исчезнут, то уровень Селенги упадёт. Для предотвращения катастрофы и рассматривается возможность строительства ГЭС, чтобы можно было создать водохранилище» (цитата из пресс-релиза на официальном сайте правительства Бурятии от 01.08.17 — прим. ИА REGNUM ).

Заявление о «предотвращении катастрофы» прокомментировал российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. По его словам, Всемирный банк финансирует подготовку документации по монгольским ГЭС для развития инфраструктуры горнорудной промышленности Монголии, а вовсе не для борьбы с изменением климата, а «климатическая риторика» используется Монголией в качестве прикрытия.

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В свою очередь, Монголия обвинила защитников Байкала (а точнее коалицию «Реки без границ») в искажении фактов.

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Напомним, стремление Монголии построить ГЭС в бассейне Селенги вызывает тревогу у ряда российских экологов, а также у жителей Бурятии и Иркутской области. По их мнению, это может привести к непоправимым последствиям для уникального озера Байкал, и без того испытывающего маловодный период.

По мнению Колотова, госсекретарь министерства окружающей среды и туризма Монголии голословно обвиняет коалицию «Реки без границ» в распространении недостоверной информации.

«Хотелось бы узнать у госсекретаря, какая же распространяемая нами информация является недостоверной? Может быть, речь идет о воздействии планируемых монгольских ГЭС на Байкал? Монгольский министр нас уверяет, что воздействие составит «0,0024%, так что можно сказать, влияния не будет». Со всей ответственностью заявляю, что в данном случае недостоверную информацию распространяет сам госсекретарь. На общественных слушаниях в Бурятии и Иркутской области неоднократно озвучивались результаты предварительных расчетов ученых различных специальностей. По их мнению, строительство монгольских ГЭС может оказать мощнейшее воздействие на самые разные аспекты экосистемы Байкала: от ухудшения знаменитого качества байкальской воды до катастрофического сокращения популяции байкальского омуля. Оценивать в этой связи степень влияния на уровне 0,0024% — это, мягко говоря, выдавать желаемое за действительное», — заявляет представитель «Рек без границ».

Колотов подчеркнул, что расчёты монгольских ученых, результатом которых стала цифра 0,0024%, «до сих пор, несмотря на все обещания, так и не переданы для рассмотрения российской стороне».

«Если господин министр так уверен в правоте своих экспертов, то почему же их исследование до сих пор не размещено в открытом доступе? Почему на общественных слушаниях в Бурятии и Иркутской области никто из монгольской делегации не упоминал, что исследования по воздействию монгольских ГЭС на Байкал уже проведены, и оно составляет ничтожные 0,0024%? Напротив, монгольская делегация постоянно успокаивала местных жителей, говоря, что никаких исследований ещё нет и что на слушаниях обсуждается только техническое задание на проведение таких исследований», — продолжает эколог.

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Также, по его словам, в заявлении монгольского министра «обращает на себя внимание продолжение использования климатической риторики для оправдания строительства ГЭС, угрожающих Байкалу»:

«Нам рассказывают о том, что через 60−80 лет Селенга может высохнуть из-за таяния ледников, поэтому «строительство дамбы или ГЭС на реке Селенга — это попытка защитить озеро Байкал от будущих возможных рисков». Если исходить из такой логики, то лучшим средством избавления от головной боли следует признать гильотину. Уничтожить плотиной реку или часть реки, превратив ее в водохранилище, чтобы не допустить события, которое, возможно, произойдёт (а возможно, и не произойдёт) через 60−80 лет — это как раз подход советских проектных институтов образца семидесятых годов прошлого века, а не современное понимание сложности и комплексности процессов развития и смены экосистем. Я уже молчу о том, что на нагорье Хангай (единственном, частично находящемся в бассейне Селенги в Монголии) давно нет крупных ледников, которые могли бы оказывать существенное воздействие на сток таких рек, как Селенга и Орхон, на которых планируется строительство монгольских ГЭС».

Представитель коалиции «Реки без границ» считает, что в целом сама постановка проблемы «вызывает недоумение и даже оторопь».

«Зачем пугать местных жителей на Селенге и Байкале какой-то далекой экологической катастрофой, до которой могут дожить только их внуки, когда прямо сейчас регион страдает от маловодья — и монгольские ГЭС точно не являются ответом на текущие климатические вызовы. В заключение хотелось бы порекомендовать монгольскому министру повременить с громкими заявлениями до тех пор, пока не будет проведена требуемая Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО трансграничная стратегическая экологическая оценка, не будет выполнена региональная экологическая оценка и не будут разработаны конкретные оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу каждой монгольской ГЭС», — подытожил Александр Колотов.

Река Селенга протекает на территории Монголии и России, впадает в Байкал и обеспечивает до половины ежегодного притока воды в озеро. По мнению ряда экологов, строительство монгольских ГЭС в бассейне Селенги крайне негативно повлияет на уникальное озеро, и без того испытывающее маловодный период.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на совещании в Улан-Удэ Бурятия в качестве альтернативы строительству ГЭС на Селенге предложила поставлять электроэнергию в Монголию.

«Мы понимаем, что строительство ГЭС на реке Селенга необходимо для решения вопросов развития Монголии и обеспечения новых производств электроэнергией. У нас есть альтернативный вариант — поставка электроэнергии из Бурятии. Во-первых, это будет значительно выгоднее, чем стоимость электроэнергии, получаемой от ГЭС. Во-вторых, у нас уже сейчас есть профицит электроэнергии в регионе, поэтому проблем с поставками не будет никаких», — сказал врио главы Бурятии Алексей Цыденов. Он отметил, что на сегодняшний день уже есть инвестор, который готов вложить собственные средства в строительство линий электропередач. В свою очередь, Цэгмид Цэнгэл, по данным республиканского правительства, согласился рассмотреть предложенный Бурятией вариант.

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