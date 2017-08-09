Москва, 9 августа, 2017, 08:49 — ИА Регнум. По результатам исследования данных о продажах автомобилей на авторынке Москвы в июне 2017 года, проведенного экспертами компании «Автостат», в рейтинге самых популярных автомобилей первое место вновь занял Kia Rio, агентство сообщило об этом 8 августа на своем сайте.

Navigator84 Kia Rio

В июне компании удалось реализовать в столице 1019 автомобилей, эксперты отмечают, что это на 8% меньше, чем в 2016 году.

Захвативший место лидера в мае 2017-го Hyundai Solaris занял второе место с показателем продаж в 1013 автомобилей. Hyundai удалось увеличить продажи модели на 9,5% относительно июня 2016 года.

Третью строчку рейтинга занял Skoda Rapid, в июне было продано 687 экземпляров этой модели, рост продаж существенный — 49%.

На четвертом месте Hyundai Creta, в июне эта модель была продана в количестве 655 ед. На пятом — Volkswagen Polo (648 ед.; рост продаж — 10,5%).

В десятку самых популярных авто столицы июня 2017 года также вошли: Skoda Octavia (605 ед.; рост продаж — 26%), Toyota Camry (515 ед.; рост — 5%), Volkswagen Tiguan (480 ед.; рост— 227%), Ford Focus (460 ед.; падение — 4%) и KIA Ceed (437 ед.; рост —45%).

Напомним, в июле 2017 года ИА REGNUM сообщало, что на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге начали производить автомобиль Kia Rio нового поколения. Компания начала продавать эту модель с 1 августа 2017 года, стоимость базовой комплектации с 1,4-литровым двигателем мощностью 99 л.с. и 6-ступенчатой механической трансмиссией составляет 669 900 рублей.