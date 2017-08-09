В Москве потеплеет до +27 градусов
Москва, 9 августа, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, Москва и Подмосковье будут находиться под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, передают «Метеоновости».
Максимальная температура воздуха в Москве составит +23… +25, по области до +27 градусов. Ветер северного направления 3−8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт. ст., что выше нормы.
В Москве сохраняется умеренно теплая и комфортная погода, благоприятная для большинства людей.
Однако, продолжающийся рост атмосферного давления на его повышенном фоне может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Медики рекомендуют держать всегда под рукой необходимые лекарства.
9 августа геомагнитное поле преимущественно спокойное.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в московском регионе был отмечен повышенный фон атмосферного давления, который сопровождался ухудшением самочувствия у людей, страдающих гипертонией.
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