Оренбург, 9 августа, 2017, 08:33 — ИА Регнум. В Оренбурге перед чиновниками поставлена задача — проработать варианты предоставления квартир людям, чьё жильё пострадало во время пожара в доме № 1 по ул. Советской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Здание является памятником федерального значения и пребывает в аварийном состоянии, положение усугубил пожар в 2016 году.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Жилая часть дома №1 по ул. Советской

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Напомним, что депутаты Заксобрания региона и областное правительство просили передать дом в собственность Оренбуржья. Региональные власти имеют грандиозные планы на здание. Однако сложность заключалась в том, что у дома несколько собственников: часть в муниципальном управлении, часть — в руках частника, часть — федеральная собственность. В 2017 году Росимущество включило здание в прогнозный план приватизации, но впоследствии вопрос был решён в пользу Оренбуржья.

«Учитывая, что документооборот по переходу здания по Советской, 1 из федеральной в областную собственность займет довольно длительный период, важно как можно оперативнее решить проблемы жильцов, оставшихся без крыши над головой», — сказал губернатор Юрий Берг.

Он подчеркнул, что первоначальной задачей является решение всех вопросов с собственниками помещений и обеспечение их жильём, а далее — восстановление здания как историко-культурного комплекса и памятника истории.

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Инициативной группе жильцов легендарного дома предложили в качестве варианта материальную помощь на приобретение нового жилья. Ее размер будет определяться из расчета 40 тысяч за квадратный метр от той площади, которая числится за собственниками квартир, пострадавших от пожара. Инициативная группа поддержала это предложение, теперь его надо согласовать с остальными жильцами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года в заброшенной части дома произошел крупный пожар. Уничтоженная огнем площадь здания составила 1 тыс. квадратных метров. Впоследствии полиция установила, что причиной пожара стала детская шалость с огнем: подростки срывали обои и жгли их. В городе на несколько дней был объявлен режим ЧС. Поскольку при ликвидации пожара использовалось много воды, легендарному зданию требовалась основательная просушка.

После пожара ряд жильцов остался без крыши над головой. Из бюджета области выделили 60 млн рублей на ремонт. Однако рабочие столкнулись с трудностями: оказалось, что латанием одной крыши не обойтись. Зданию требуется основательный ремонт, на что нужна гораздо значительная сумма.

Стоит также напомнить, что в здании по ул. Советской располагалось знаменитое Оренбургское высшее военное авиационное Краснознамённое училище. Оно прославилось своими выпускниками. Более 200 летчиков стали Героями Советского Союза, 12 — удостоены этого звания дважды. В 1955−57 годах в стенах здания проходил учебу Юрий Гагарин.