Москва, 9 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Информация о том, что телеведущий Александр Олешко не работает на «Первом канале» уже около полугода, соответствует действительности. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе телеканала.

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«Олешко не работает на Первом канале около полугода, — сказали в пресс-службе Первого канала. — Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год».

Ранее ряд СМИ сообщил, что телеведущий Александр Олешко, который вел шоу «Минута славы» и «Точь-в-точь», покидает «Первый канал». Предположительно, ведущий будет работать на НТВ.

В пресс-службе телеканала НТВ не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.