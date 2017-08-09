Москва, 9 августа, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Торги на внутреннем рынке 8 августа открылись спокойно. Активность на бирже отсутствовала до американской сессии. В течение шести часов курс доллара консолидировался на уровне 60 рублей, курс евро — на 70,87 рубля.

ИА REGNUM Рубль

Волатильность подскочила ближе к 16:00 мск. Курс доллара в очередной раз ушел под отметку 60 рублей. Здесь стоит отметить, что рубль подорожал к американской валюте при его укреплении на рынке Форекс и отсутствии повышения цен на нефть. Здесь могли сработать технические факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Штаты опубликовали обзор JOLTS за июнь, который характеризует состояние рынка труда в стране. Несмотря на то, что данный показатель запаздывающий, рынок отреагировал на рекордно высокое значение новых вакансий на 6,163 млн против прогноза 5,775 млн. У рубля не было никакой паники. По итогам дня он подорожал к доллару на 0,36%, к евро — на 0,71%.

9 августа цена на Brent продолжает торговаться в шестидневном коридоре. Встреча технического комитета ОПЕК+ завершилась. Её участники считают, что переговоры были конструктивными и продуктивными. Торги по нефти 8 августа из-за укрепления доллара завершились снижением, поэтому реакция трейдеров на результаты встречи на ценовом графике осталась незаметной.

Потенциал к росту нефтяных котировок сохраняется. Следовательно, на ближайшие два дня можно рассмотреть укрепление рубля до 59,35 рубля за доллар и 69,50 рубля за евро.

Напомним, 8 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 21,50 коп. (-0,36%), до 59,81 руб., курс евро — на 50,00 коп. (-0,71%), до 70,31 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (+3,57%), евро/рубль — 285,0 млн евро (+27,92%).

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