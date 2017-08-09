Москва, 9 августа, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Возможный приход нового руководителя Москвы в результате выборов следующего года несёт риск для программы реновации, об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин. Реновация

"Для программы реновации это станет риском. Поскольку для того, чтобы такую программу реализовать, кроме денег нужен еще очень большой внутренний дух. Потому что первые ощутимые результаты мы сможем увидеть через пять лет», — сообщил он.

Хуснуллин, отвечая на вопрос о том, пойдет ли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, ответил, что не знает другого человека, у которого хватило бы духу взяться за такую большую и сложную программу.

«К сожалению, только единицы в нашей стране и в городе понимают масштабы этой программы. У нашей команды в багаже 30-летний опыт управления в строительной сфере, — добавил Хуснуллин. — Этот проект, наверное, самый тяжелый. Причем тяжелый не из-за физики. А из-за тонкостей работы с населением».

Напомним, согласно программе реновации жилого фонда Москвы, ветхие пятиэтажные дома, должны быть снесены, а жившие в них люди — расселены в другое жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в ходе заседания президиума правительства Москвы Сергей Собянин заявил, что количество домов, включённых в программу реновации, составило 5 144. Полный список домов, оказавшихся в списке, можно будет узнать на сайте московской мэрии.