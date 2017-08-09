Москва, 9 августа, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку региону для ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной сильными ливнями, а также о помощи пострадавшему населению, сообщается на сайте администрации края.

Kremlin.ru Владимир Миклушевский проинформировал Владимира Путина о ситуации с паводком в Приморье

О ситуации в крае после сильного затопления, а также о том какие меры предпринимаются по ликвидации ЧС глава Приморья доложил Пектину по телефону.

Миклушевский попросил главу государства оказать федеральную поддержку в восстановлении инфраструктуры, в том числе дорожной, и в выплатах компенсаций за потерянное имущество населению.

В свою очередь Путин поддержал обращение губернатора Приморья по оказанию финансовой помощи региону.

Как сообщало ИА REGNUM, за ночь и утро 7 августа в Уссурийском городском округе выпало 208 миллиметров осадков, при месячной норме в 134 миллиметра. В зону стихии попало 34 населенных пунктах, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 тыс. 355 человек.

Отрезано восемь населенных пунктов с населением 20 тыс. 522 человека, в том числе более 3 528 детей.

Сейчас в регионе развернуто 11 пунктов временного размещения вместимостью 886 человек.

В крае объявлен режим ЧС.

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