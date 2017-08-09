Чэнду, Китай, 9 августа, 2017, 06:36 — ИА Регнум. Количество жертв землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая достигло 13 человек, сообщает 9 августа агентство «Синьхуа».

Последствия землетрясения

По информации, предоставленной китайскими властями, на состояние 9:30 утра 9 августа было зарегистрировано 175 раненых в результате землетрясения, еще 13 числились погибшими.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,0 было зарегистрировано в китайской провинции Сычуань 8 августа. За прошедшее время число жертв и раненых увеличилось более чем вдвое.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять все необходимые меры, а также заняться вопросом раннего оповещения населения.

Кроме того, 9 августа в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая также произошло землетрясение магнитудой 6,6. Подробности выясняются.