Казань, 9 августа, 2017, 06:31 — ИА Регнум. В Татарии в рамках публичных слушаний, назначенных на 4 сентября, жители деревни Воробьевка Верхнеуслонского района смогут высказать своё мнение на проект планировки жилого квартала с агропромышленным комплексом. Реализовать проект планируется на территории площадью 52,71 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление главы сельсовета.

Vadim Indeikin Сельский пейзаж. Татария

Согласно стратегии социально-экономического развития Верхнеуслонского муниципального района на 2016−2021 годы и плановый период до 2030 года, проект в Воробьевке будет не единственным. Ещё одна агропромышленная площадка запланирована в посёлке им. Кирова. Рабочее название площадки в Воробьевке — агропромышленный парк «Услон». Он представляет собой производственную площадку с инфраструктурой, на которой разместят свои заводы, цеха резиденты, занятые производством, разделкой, переработкой, фасовкой, хранением, реализацией сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. В частности, запланировано разместить здесь девять предприятий. В их числе — завод по производству форели мощностью 0,5 тонны в месяц, заводы по производству молочной и мясной продукции, завод по переработке овощей мощностью две тонны в сутки. Кроме того, в стратегии указывается, что найдётся место в парке «Услон» и для завода по производству сока прямого отжима, заводу по производству фасованного мёда мощностью 0,75 тонн в сутки, тепличному хозяйству, заводу по разделке рыбы и заводу по производству кормов для животных из отходов вышеуказанных производств.

Общий объём инвестиций в проект — 421,8 млн рублей. Предполагаемое количество создаваемых рабочих мест около 200 человек.

Базой для районной стратегии послужила аналогичная республиканская, известная как «Стратегия-2030».

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В перспективе район планирует интегрироваться в Казанскую агломерацию. До 1931 года он входил в состав Свияжского уезда Казанской губернии. К 2030 году, согласно стратегии, власти района должны довести объём инвестиций до 13,9 млрд рублей, а поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет до 330 млн рублей.

Напомним, Верхнеуслонский муниципальный район расположен на правом берегу реки Волга и ее притока реки Свияга. Его площадь — 130,3 тыс. га, из которых земли сельскохозяйственного назначения составляют — 84,8 тыс. га.