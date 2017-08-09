Москва, 9 августа, 2017, 06:24 — ИА Регнум. То, что сейчас происходит на Украине с ее прославлением нацизма и уничижением слабого — и есть сегодняшняя европейская мораль, заявил 8 августа экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Начиная свое высказывание, Кедми подчеркнул, что в существенной степени ответственность за происходящее на Украине несет Россия, которая допустила приход антинародных и антирусских сил к власти.

«Соединенные Штаты никогда бы не допустили, чтобы в приграничном государстве происходило что-то подобное, а вы допустили. Исправите это, или нет, вы сами не знаете…», — заявил эксперт.

Он также добавил, что некорректно утверждать, что Украина стремится к «европейским ценностям» не потому, что она от них безумно далеко, а потому, что на Украине и есть торжество сегодняшних «европейских ценностей» в концентрированном виде.

«Тут была сказана фраза… «Украина идет к европейской демократии» … она не идет, она пришла. То, что сегодня происходит на Украине — это мораль сегодняшней Европы в чистом виде! Он была в Югославии, она была в поддержке нацистов в Прибалтике, в поддержке албанских бандитов, она была в поддержке тех, кто сжигал церкви с людьми в Сербии, и тех, кто бомбил Белград — это европейская демократия», — продолжил Кедми.

Рассуждая о перспективах разрешения длящегося уже почти четыре года конфликта на Украине, Яков Кедми заявил, что для того, чтобы этого добиться, достаточно, чтобы США и Европа убрали от Украины свои «грязные руки».

«Соединенные Штаты могут решить этот конфликт и Европа… на Украине, если они уберут от Украины свои грязные руки, тогда конфликта не будет. И вот в Сирии сейчас идет дело к окончанию гражданской войны… американцы уходят, европейцы уходят, и тогда это закончится. Вот там, где они не будут влезать и пытаться устраивать свои порядки, вот там будет мир и спокойствие. Может быть, не такое богатое, но более человечное», — закончил мысль эксперт.