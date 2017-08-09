Улан-Удэ, 9 августа, 2017, 06:17 — ИА Регнум. В Бурятии, где действует режим ЧС, по фактам лесных пожаров возбуждено более 50 уголовных дел. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 августа, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Alh-rb.ru Лесной пожар

9 августа по состоянию на 00:00 в Бурятии тушат 17 лесных пожаров на площади около 1300 га в Баргузинском, Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах. Из них пять очагов локализовано. Продолжает действовать 12 очагов, в том числе на территории Забайкальского национального парка. Также продолжает действовать крупный лесной пожар в Прибайкальском районе на площади 500 га.

За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали девять лесных пожаров на общей площади более 210 га. В том числе ликвидирован один из очагов в Забайкальском национальном парке.

С лесными пожарами в регионе борются 687 человек. Используется 108 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Применяется два борта Ми-8 и два борта Бе-200.

В Бурятии продолжается патрулирование лесов. Всего с начала года сумма наложенных штрафов составила почти 5 млн рублей. За пожароопасный сезон выявлено 25 виновников возникновения лесных пожаров, возбуждено 52 уголовных дела. К уголовной ответственности привлекли двух человек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии 7 августа вновь ввели режим ЧС в лесах из-за пожаров.

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Доступ в лес категорически запрещен, в том числе, для сбора грибов, ягод и прочих дикоросов, а также для отдыха вне туристических баз, санаториев и оздоровительных учреждений. Штраф за нарушение запрета составляет от 4 до 500 тысяч рублей