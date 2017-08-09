Казань, 9 августа, 2017, 06:12 — ИА Регнум. С начала августа 2017 года конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» подал в Арбитражный суд Татарии 11 исков о банкротстве. Десять из них касаются банкротства юридических лиц, в том числе и из числа учредителей компаний-акционеров татарских банков. А начался месяц с иска о банкротстве экс-председателя правления банка Роберта Мусина. Это исковое заявление до 5 сентября оставлено без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

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Общая сумма исковых претензий «Татфондбанка» по этим 11 искам составляет 2,98 млрд рублей. Из них больше всего, по мнению истца, задолжало по кредиту ООО «Новая электроника» из Казани — 1 511 850 960,2 рубля. Данный иск будет рассмотрен 29 августа.

Среди потенциальных банкротов есть и акционеры ПАО «ИнтехБанк».

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Наибольший интерес в этом списке представляет иск к ООО «Лэнд Истэйт». Данное ООО совместно с ООО «Траверз компании» является учредителем ООО «Ягодинская слобода», которая, в свою очередь, учредитель ООО «ТДК-Актив». Последняя находится в стадии ликвидации и по учредителю связана с другим банком-банкротом — ООО «Татагропромбанк» и ООО «Новая нефтехимия». ООО «Новая нефтехимия» (Казань) являлась крупнейшим акционером «Татфондбанка» с долей в 17,36%.

По версии следствия, экс-председатель правления ПАО «Татфондбанк» Мусин с группой сотрудников, зная о неплатёжеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «ТДК-Актив». Всего по семи кредитным договорам было выведено имущества на сумму 1,14 млрд рублей. Его оформили в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.

В итоге кредитные обязательства остались без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счёт продажи залогового обеспечения снизилась. В результате банк не смог выполнить обязательства перед кредиторами на сумму свыше 1 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Напомним, его задержали в день отзыва лицензии «Татфондбанка». В отношении него СКР возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Следственные органы также считают, что работники «Татфондбанка» и «дочерней» инвестиционной компании «ТФБ финанс» участвовали в хищении денежных средств вкладчиков ПАО «Татфондбанк». С июня по декабря 2016 года путём обмана и ввода в заблуждение свыше 1,1 тысячи вкладчиков убедили перевести деньги под доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ». Общая сумма средств превышает 1,17 млрд рублей.

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В конце июня Вахитовский районный суд Казани продлил сроки содержания под стражей для пяти фигурантов уголовного дела, возбуждённого в отношении сотрудников «Татфондбанка» и ООО «Инвестиционная компания «ТФБ».

"Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.