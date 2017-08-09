Пекин, 9 августа, 2017, 05:11 — ИА Регнум. По сообщениям ЦБ КНР, паритетный курс китайской валюты взлетел до 6,7075 юаня за доллар США, что является одним из крупнейших ее скачков за последнее время, сообщает 9 августа агентство «Синьхуа».

Junjiewu99 Китайский юань

Курс валюты Поднебесной укрепился на целых 109 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню. Начавшаяся ранее финансовая активность третьих стран на международном рынке валют и на этот раз поспособствовала укреплению юаня.

Колебание курса, как заявлялось китайскими властями ранее, вызвано структурной экономической и финансовой реформой, проводимой в стране последние два года.

Ее итогом должна, в том числе, стать более точная калибровка курса китайской валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 августа курс китайской валюты к доллару США составил 6,7184 юаня.