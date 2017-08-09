Киев, 9 августа, 2017, 04:27 — ИА Регнум. Обвинения со стороны бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес украинского министра иностранных дел Павла Климкина в том, что он имеет российское гражданство — ложь, заявил глава МИД Украины в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и не распространяю ложь, — написал украинский деятель. — Моя родина была, есть и будет Украина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, находящийся в Литве бывший украинский подданный, недавно лишенный гражданства, заявил, что Климкин не занят своими обязанностями, а только обзванивает страны, где оказывается Саакашвили, и предъявляет претензии.

Обращаясь к украинскому президенту Петру Порошенко, он иронизирует, что готов новый кандидат на лишение украинского паспорта — это Климин.

«Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня», — говорится в послании.

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