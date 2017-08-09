Симферополь, 9 августа, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что украинцам «нечего ездить в Россию», не что иное, как пустое нагнетание страха, заявил заместитель председателя Госсовета Крыма Ремзи Ильясов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Все это — нагнетание страха. Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать», — сказал он в интервью Russia Today.

Крымский политик пояснил, что, если Киев любит украинцев, то должен обеспечить адекватный таможенный проход.

«Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен. Спасибо за рекламу, как говорится», — сказал он.

Ильясов подчеркнул, что относится к украинцам нормально. Что же касается антироссийски настроенных представителей, «бог с ними, время все покажет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Омелян заявил, что украинцы могут позволить себе посещать Россию, в том числе и Крым, а также ДНР и ЛНР, лишь для встреч с родней.

«Я считаю, что нечего туда ездить, — заявил он. — Нечего ездить в Россию, на самом деле».

По мнению Омеляна, нужно «идти в Европу» и не отвлекаться на Россию.

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