Пекин, 9 августа, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Если следовать логике «узколобых элит» США, то Северная Корея должна нанести удар по южному соседу в целях обеспечения собственной безопасности, говорится в редакционной статье газеты «Жэньминь жибао» от 8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Как утверждает редакция газеты, призывы телеканала Fox News президенту США Дональду Трампу«использовать свой Twitter, чтобы заявить миру о том, что у Пекина есть 30 дней на исполнение санкций ООН в адрес Северной Кореи, иначе…» демонстрируют «узколобость» американских элит и СМИ.

«США — единственная супердержава, но ее СМИ и элиты — самые узколобые. Они безосновательно требует от всего мира служить интересам США, которые они рассматривают в качестве универсальных ценностей», — говорится в статье.

Редакция утверждает, что если подходить к ситуации объективно, без двойных стандартов, то если США и Южная Корея оправдывают свою агрессию в адрес КНДР тем, что видят в ней угрозу своей безопасности, то тогда КНДР никогда не свернет свою ракетно-ядерную программу, имея все основания опасаться за свою безопасность, а также отвечать симметричными мерами.

«Северная Корея видит в альянсе США и Южной Кореи угрозу. По разным причинам, это подтолкнуло ее на ошибочный путь развития ядерных и ракетных технологий. Вашингтон и Сеул рассматривают безопасность в качестве своих базовых интересов, но и Пхеньян, который уязвим по отношению к альянсу США и Южной Кореи, точно так же. Если враждебность между США и КНДР не будет разрешена, мотивы Северной Кореи иметь свое ядерное оружие и разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достигнуть США, не будут свернуты», — утверждается в материале.

При этом издание утверждает, что наложение санкций на КНДР лишь только замедлит, но никак не повлияет на отмену ядерной программы КНДР. В то же время, если элиты США считают себя вправе угрожать Китаю применением силы по отношению к Северной Корее, будь эти угрозы воплощены в жизнь, то не имеет ли КНДР права, следуя этой логике, первой атаковать Южную, чувствуя угрозу в ней?

«В то же время, некоторые элиты США требуют от Китая взять всю полноту ответственности за ситуацию под угрозой возмездия. По этой логике не является ли резонным для Северной Кореи атаковать своего южного соседа, ощущая угрозу с его стороны?» — завершает мысль редакция издания.

Напомним, что Китай присоединился к принятым единогласно Совбезом ООН в начале августа санкциям против Северной Кореи, которые были приняты в связи с отказом КНДР от остановки разработки ракетно-ядерной программы.