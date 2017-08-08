Тайюань , Китай, 9 августа, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный законодатель из провинции Шаньси, расположенной на северо-западе Китая, находится под следствием, сообщает 8 августа агентство «Синьхуа» со ссылкой на Верховный народный суд КНР.

Victor Коррупция

Вэй Миньчжоу подозревается в получении взяток. Он занимал должность заместителя главы Постоянного комитета Конгресса народных представителей провинции Шаньси с января 2017 года.

В настоящий момент в адрес чиновника проводится расследование, на время которого он может находиться под домашним арестом, задержан или арестован.

Ранее экс-глава Шанхайского бюро безопасности труда был задержан по подозрению в коррупции. Вскоре ему должно быть предъявлено обвинение.

Напомним, что в Китае после прихода к власти нового поколения управленцев и партийных деятелей во главе с председателем Си Цзиньпином была активизирована кампания по борьбе с коррупцией и начата чистка партийных рядов от компрометирующих кадров.