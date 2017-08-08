Москва, 9 августа, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Должность посла России в Японии после ухода Евгения Афанасьева займет российский дипломат Михаил Галузин, пишет 9 августа газета «Известия».

Lord Mountbatten Михаил Галузин (в центре)

Отмечается, что Афанасьев уходит с должности главы российской дипмиссии в Японии из-за преклонного возраста (25 мая он отметил 70-летие).

Галузин 7 августа покинул должность постоянного представителя России при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Индонезии. По данным дипломатических источников, к настоящему моменту его кандидатура уже одобрена властями.

Должность, до недавнего времени занимаемую Галузиным, займет российский дипломат Александр Иванов, выпускник МГИМО.

Отметим, что уходящий с должности Афанасьев — китаист, работал послом не только в Японии, но и в Таиланде и в Южной Корее.

Галузин владеет японским и английским языками, с 2001 по 2008 гг. являлся советником-посланником в российском посольстве в Токио. Иванов по образованию индолог.