Москва, 9 августа, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Поляки всегда считали украинцев людьми второго сорта, никакой дружбы между двумя этими народами нет. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Нет никакой дружбы польских и украинских народов. Можно заявлять, что существует дружба румынского народа и молдавского. Но любой человек, который более ли менее разбирается в международных отношениях и хотя бы раз побывал в Румынии, скажет, что румыны смотрят на молдаван как на людей второго сорта, и у них в голове не братство румынского и молдавского народов, а поглощение, — отметил эксперт. — То же самое Польша и Украина. Все знают, что поляки всегда считали украинцев людьми второго сорта».

«Поляки, венгры и румыны ждут, пока Украина распадётся, — добавил Виталий Третьяков. — Они хотят, чтобы это произошло из-за того, что русская армия войдёт на территорию Новороссии. Не войдёт, сама распадётся».

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Украины назвал «недружественным шагом» планы властей Польши разместить в 2018 году на новых паспортах изображение часовни-ротонды, которая установлена в украинском городе Львов. Послу Польши Яну Пекло в связи с этим была вручена нота протеста.