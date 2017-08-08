Москва, 9 августа, 2017, 02:16 — ИА Регнум. Польша хочет показать, кто хозяин в Восточной Европе. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин, комментируя намерение Польши изобразить на новых паспортах Мемориал орлят во Львове.

Войех Коссак. Роборона кладбища львовскими орлятами зимой 1918/1919. 1926

«Польша просто-напросто хочет показать, кто в восточной Европе хозяин. Совсем недавно господин Качинский сделал заявление о том, что Польша переходит в историческое контрнаступление. За этим и последовал паспорт с изображением из Львова, паспорт с изображением из Вильнюса, а мы все помним, что Вильнюс поляки считали своим и оттяпали у Литвы в 18-м году. А 350 млрд евро, которые уже выдвинуты Германии? Всё это в одном флаконе», — уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Украины назвал «недружественным шагом» планы властей Польши разместить в 2018 году на новых паспортах изображение часовни-ротонды, которая установлена в украинском городе Львов. Послу Польши Яну Пекло в связи с этим была вручена нота протеста.