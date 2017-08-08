Брюссель, 9 августа, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Несогласованный с Грузией визит российского президента Владимира Путина в Абхазию вызвал неодобрение у руководства НАТО, сообщил журналистам исполняющий обязанности представителя военного блока Дилан Уайт.

Kremlin.ru Владимир Путин и Раудь Хаджимба

«Визит президента Путина в Абхазский регион Грузии в девятую годовщину военного конфликта подрывает международные усилия по мирному урегулированию в регионе путем переговоров, — заявил Уайт. — Мы сожалеем, что этот визит произошел без предварительного согласования с властями Грузии».

Напомним, Путин посетил Абхазию 8 августа — в годовщину нападения Грузии на Южную Осетию и российских миротворцев. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия провела артобстрел Цхинвала и пыталась установить над Южной Осетией контроль.

В ответ на это Россия начала операцию по принуждению к миру, в результате которой к 12 августа грузинская сторона потерпела поражение. После этого Россия признала независимость двух государств — Южной Осетии и Абхазии.

Запад не признает независимость этих республик. Грузия продолжает претендовать на эти территории как на свои.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2017 года в МИД Грузии заявили, что Москва продолжает проводить антигрузинскую политику, что подтверждается визитом Путина «в оккупированный Абхазский регион в день широкомасштабной военной интервенции Грузии 2008 года».