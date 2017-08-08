Скопье, 8 августа, 2017, 23:41 — ИА Регнум. «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед» сыграли матч за Суперкубок УЕФА на стадионе «Национальная арена Филиппа II Македонского». Матч завершился победой «сливочных» со счетом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Равная борьба

На 24-й минуте опорный полузащитник сборной Бразилии Каземиро замкнул прострел Дани Карвахаля с правого фланга и открыл счет в матче — 1:0.

В начале второго тайма испанский вингер Иско удвоил преимущество мадридского клуба после великолепной разыгровки с Гаретом Бейлом — 2:0.

Через 10 минут лидер сборной Бельгии Ромелу Лукаку сократил отставание в счете, добив мяч в пустые ворота после пушечного удара Неманьи Матича — 2:1.

Статистика матча («Реал Мадрид» / «Манчестер Юнайтед»)

Удары 14/11

Удары в створ 6/7

Владение 59%/41%

Фолы 10/16

Составы на матч:

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Бензема, Бейл, Иско.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Дармиан, Погба, Лингард, Эррера, Мхитарян, Матич, Валенсия, Лукаку.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Предупреждения: Лингард — 42, Карвахаль — 84, Рамос — 86, Рашфорд — 90+4.

Голы: Каземиро 24 — 1:0, Иско 52 — 2:0, Лукаку 62 — 2:1.