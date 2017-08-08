Пекин, 8 августа, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Китая направили 440 военнослужащих и 12 вертолётов в район землетрясения, произошедшего в юго-западной провинции Сычуань, сообщает газета «Известия».

cobain86 Землетрясение

По информации издания, в ликвидации последствий удара стихии будут участвовать 12 вертолетов армейской авиации, подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты.

На данный момент китайские спасатели подтвердили гибель девяти человек, и еще 135 получили травмы. Полного представления о масштабах жертв и разрушений еще не составлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Сычуань 8 августа произошло землетрясение магнитудой 7.

Российское посольство в Китае пока не получало сообщений о гражданах РФ, пострадавших или погибших в результате землетрясения.