Москва, 8 августа, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит проверку по факту отравления алкоголем четверых несовершеннолетних на востоке Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления ведомства.

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«8 августа 2017 года несовершеннолетние подростки, находясь в квартире одного из жилых домов, расположенных по улице 16-я Парковая, употребили значительное количество алкоголя. Ввиду алкогольной интоксикации организма они были доставлены в медицинские учреждения города», — отметили в пресс-службе.

По информации телеканала RT, пострадавшие в возрасте от 14 до 15 лет были доставлены в реанимационное отделение детской клинической больницы №13 имени Филатова. Состояние всех четверых медики оценивают как тяжёлое.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. «Будут установлены обстоятельства приобретения и незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, а также условия их жизни. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в Следственном комитете.

Напомним, ранее Роспортребнадзор заявил о значительном снижении объёмов потребления алкоголя в России за последние пять лет. По данным ведомства, в 2011 году было продано почти 1,51 млрд литров водки и ликёроводочной продукции, а в 2016 году — 930 млн литров. Среднее годовое потребление также существенно снизилось — с 10,9 литра до 6,6 литра на человека.

Тем не менее было отмечено, что алкоголь в России продолжает оставаться одной из главных причин отравлений: в 2011—2016 годах было зафиксировано 147 168 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 41 295 случаев (28,1%) завершились летальным исходом.