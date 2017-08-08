Мурманск, 8 августа, 2017, 23:22 — ИА Регнум. Впервые за несколько месяцев работники Мурманского государственного технического университета получили заработную плату и отпускные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Василий Григорьевич Перов. Учитель рисования

«Дело в том, что все процедурные вопросы, связанные с организацией государственного финансирования ФГБОУ ВО «МГТУ», переданного в ведение Министерства образования и науки России, завершились, — пояснили в вузе. — Это позволило в полном объёме довести денежные средства университету на выполнение государственного задания по предоставлению услуг образования».

Напомним, задолженность по выплате заработной платы перед 1006 работниками в Мурманском государственном техническом университете составляла более 22 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, заполярный вуз впервые столкнулся с подобной проблемой. Её связывали со сменой учредителя с Федерального агентства по рыболовству на Министерство образования и науки Российской Федерации, которая произошла 29 июня 2017 года. По данным МГТУ, после того как Росрыболовство было вынуждено отказаться от «мореходки», миллионы рублей будто растворились в воздухе.

На официальном сайте МГТУ ректор учебного заведения Сергей Агарков поблагодарил Министерство образования и науки РФ «за оперативное решение вопросов, а также отзывчивость и деятельное участие в решении проблем, с которыми столкнулся университет», а также напомнил, что все работники «могут получить в полном объёме причитающиеся им деньги, причём с процентами за просрочку».

Добавим, из-за долгов по зарплате в мурманском университете следователи начали проверку. На наличие задолженности отреагировали и в прокуратуре, назвав происходящее «грубейшим нарушением права на вознаграждение за труд».