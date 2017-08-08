Тирасполь, 8 августа, 2017, 23:00 — ИА Регнум. В Приднестровье выступают категорически против пересмотра формата миротворческой операции на Днестре. Об этом заявил 8 августа на пресс-конференции по итогам визита в Москву премьер-министр ПМР Александр Мартынов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, миротворческая операция в Приднестровье доказала свою успешность за 25 лет и сегодня продолжает сдерживать агрессивные планы некоторых политиков из соседних государств (с Приднестровьем граничат только Молдавия и Украина — прим. ИА REGNUM ). Этот факт многих раздражает, сказал Мартынов, поэтому различными способами сегодня в Молдавии пытаются дискредитировать миротворческую операцию на Днестре, заменить её на некую международную гражданскую миссию.

«Мы считаем, что миротворческая операция должна продолжаться. Это очень эффективно, когда, кроме Российской Федерации, в миротворческой операции участвуют и стороны конфликта. Оснований для пересмотра принципов действующей миротворческой операции мы не видим и не советуем искать их всем остальным», — заявил глава правительства ПМР.

ИА REGNUM напоминает, что в день 25-летия мира на Днестре правительство Молдавии выступило с заявлением о том, что для Кишинева это «праздник со слезами на глазах», который надо отмечать с приспущенными флагами. В молдавском Кабмине также обвинили Россию и ее миротворцев том, что они являются главным препятствием для урегулирования конфликта.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.