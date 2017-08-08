Севастополь, 8 августа, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка российского Черноморского флота «Краснодар» завершила выполнение боевых и учебных задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море и направляется в Севастополь, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Александр Дейнека. Севастополь. Порт. 1934

По информации пресс-службы ЮВО, 7 августа ДЭПЛ «Краснодар» миновала Черноморские проливы и ее прибытие в Севастополь запланировано на 9 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Средиземном море дизель-электрическая подводная лодка ЧФ «Краснодар» дважды выполняла боевые пуски крылатых ракет «Калибр-ПЛ» по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.

30 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об успешных пусках ракет «Калибр», произведенных фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» из акватории Средиземного моря по объектам, технике и живой силе боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, новейшая российская дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар» является четвертой по счету в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных специалистами «Адмиралтейских верфей» для Черноморского флота России.