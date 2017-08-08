Париж, 8 августа, 2017, 21:55 — ИА Регнум. «Когда мы читали программу кандидата Трампа, могли подумать, что нас ожидает невероятное сближение Америки и России, — пишет на страницах французской Le Figaro корреспондент издания Рено Жирар. — Теперь, по прошествии полугодового правления президента Трампа, мы знаем, что запомним лето 2017 года как период усиленного охлаждения отношений двух стран. Напряжение между Вашингтоном и Москвой растет везде, где только возможно, за исключением сирийского конфликта — там военные обеих держав сотрудничают в борьбе против ИГ [организация, деятельность которой запрещена в РФ]».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

«Всему виной две причины, — считает автор. — Первая — это вмешательство русских в американские выборы. Понятно, что так делают все более-менее сильные спецслужбы мира. Но они соблюдают при этом правило «не попадайся». Второе — это неистовая жажда американских СМИ и либеральных элит отомстить Трампу. Во-первых — за унижение, которому он их подверг. Во-вторых — за то, что он не такой, как они».

Приведением доказательств вмешательства российских хакеров и спецслужб в американские выборы Жирар, как это заведено на Западе, себя не утруждает. А комментируя борьбу прессы с Трампом, подчеркивает, что первые все-таки перегибают палку: действующий президент — шпион Кремля, это перебор, считает журналист.

На персональный взгляд корреспондента, две названные им причины — это накипь, пена. Основы же противостояния, взаимонепонимания и взаимонеприятия лежат глубже. Две великие державы эпохи холодной войны, несмотря на изменения, происшедшие в России, продолжают оставаться приверженцами разных политических систем. Россия, по мнению Жирара, является классическим государством автократического режима, Америка же, о чем она не устает повторять, демократическая страна.

Кроме того, Россия, утверждает корреспондент, стремится применить в отношении бывших союзных республик — Украины, Белоруссии и других — ту же доктрину, что США применяли по отношению к странам Латинской Америки, доктрину «зон стратегических интересов» или «зон влияния».

«Американцы считают, что Украина и Белоруссия безгранично суверенны и могут вступать, куда им захочется, хоть в НАТО, например, а русские все еще стремятся чувствовать себя в Киеве и Минске, как дома, хотя и признали их независимость. Русские хотели бы, чтобы между президентами США и РФ установились отношения, позволяющие сблизить Вашингтон и Москву. Но, если объективно, это недостижимо: президент США живет в системе сдержек и противовесов и у него нет того простора действий, каким пользуется хозяин Кремля. В общем, американо-российская ссора — это надолго», — заключает корреспондент.

И неожиданно добавляет: «Для нас, французов, это плохо. Потому что выгоды из этого для себя мы никакой не извлечем».

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