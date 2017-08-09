Выборг, Санкт-Петербург, 9 августа, 2017, 19:18 — ИА Регнум. 7 августа в рамках фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Центральной городской библиотеке Алвара Аалто провел мастер-класс режиссер Карен Шахназаров. Построив занятие в форме диалога, Шахназаров ответил на вопросы, затрагивающие разные области — от политики до «новой волны».

Кинофестиваль «Окно в Европу» Карен Шахназаров провёл мастер-класс

На вопрос о том, какое отношение у режиссера к политике, Карен Шахназаров ответил, что всегда интересовался ею, так как его отец был одним из основателей советской политологии.

«Это правильно, когда люди хотят понимать, в каком мире они живут и как в нём ориентироваться».

Рассказывая о своем отношении к кинематографу, режиссер высказал предположение, что цифровое кино уничтожает кинематограф как искусство. Гаджеты заполнили нашу жизнь, и сейчас не составляет труда снять кино на телефон. Такая доступность стирает грань между профессией и любительством. Среди сотен просмотренных фильмов зритель запоминает лишь один-два.

«Для меня самый важный показатель — это когда фильм запечатлевается в сознании. Это критерий того, что он заслуживает внимания».

Режиссер также высказал свою точку зрения по поводу истории Российского государства. По его словам, нельзя перечеркивать свою историю, если какие-то ее периоды были наполнены ошибками.

«Во всех историях были революции, и не менее кровавые. Они были таковыми, потому что это было необходимым стечением обстоятельств».

Кинофестиваль «Окно в Европу» Карен Шахназаров провёл мастер-класс на кинофестивале

На мастер-классе был затронут вопрос строительства кинотеатров в малых городах. У Шахназарова к этому двойственное отношение. С одной стороны, хорошо, если люди будут смотреть кино в разных уголках страны. Но оборотная сторона вопроса — это контент. Россия производит всего 70−80 картин в год, из них на большие экраны выходит менее 20%. Такие условия не позволят содержать кинотеатры.

«Прежде всего, надо резко поднять производимое количество фильмов и создать организацию, которая сделает производство кино рентабельным. Важно продвинуться сначала в этом направлении, а уже потом заниматься кинотеатрами».

Кинофестиваль «Окно в Европу» Карен Шахназаров провёл мастер-класс

Затронули также вопрос театра и кино. Режиссер признался, что считает театральную режиссуру выше и сложнее, нежели режиссура кино.

«Кино стремится к правдоподобию, а в театре режиссёр должен найти какой-то художественный образ, дабы оправдать условное пространство сцены».

На вопрос, грядет ли «новая волна», Шахназаров ответил отрицательно, аргументируя тем, что все открытия в искусстве связаны с появлением мощных идей в обществе.

«Пока я не вижу такой сильной идеи в современном российском обществе, да и в мире тоже».