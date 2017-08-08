Симферополь, 8 августа, 2017, 21:33 — ИА Регнум. График временных отключений электроэнергии в Крыму будет продлён до конца текущей недели из-за аномальной жары, установившейся на полуострове. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.

Билибин Иван Яковлевич Крым. Коктебель. 1939

Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, экстремальная жара на полуострове продлится до конца недели. Из-за крайне высокой температуры жители полуострова и отдыхающие интенсивно используют кондиционеры, что привело к сильному росту энергопотребления.

«Это связано с активным использованием кондиционеров в условиях экстремально высоких температур в пик курортного сезона, в связи с чем в период вечернего максимума энергопотребления отмечается дефицит электрической мощности», — пояснили в Минэнерго.

Планируется, что отключения электроэнергии будут производиться в часы максимальных нагрузок до тех пор, пока ситуация с энергопотреблением не стабилизируется.

«Графики разработаны «Крымэнерго» совместно с Министерством топлива и энергетики республики Крым, утверждены главой республики Сергеем Аксеновым и применяются в строгом соответствии с российским законодательством и правилами ограничения режима потребления электрической энергии», — сказано в сообщении.

Напомним, суммарное потребление электроэнергии Крыма составляет порядка 1280 МВт. Собственные мощности дают крымской энергосистеме 195 МВт, генерация мобильных ГТЭС — 285 МВт. Переток мощности со стороны Объединённой энергосистемы Юга России по энергомосту составляет до 800 МВт.

В Крыму ведется активное строительство новых электростанций.