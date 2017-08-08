Киев, 8 августа, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Двое военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и ещё пятеро получили ранения в результате разрыва орудия в ходе обстрела позиций Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на странице «Пресс-центра АТО» в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Как уточняется, инцидент произошёл утром 8 августа, около 4:00, неподалёку от Марьинки.

В ходе перестрелки «одно из вооружений вышло из строя и разорвалось». «В результате трагического инцидента двое украинских военных погибли, пятеро — получили ранения», — отмечает пресс-центр.

Из какого именно орудия вели обстрел военнослужащие ВСУ, не сообщается.

Правоохранительные органы в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 8 августа глава ДНР Александр Захарченко не исключил, что обострение ситуации на линии соприкосновения может начаться в самое ближайшее время.

«Каждый вечер происходят попытки прорыва в районе юга, позавчера — на «Светлодарской дуге», противник усиливается, завозит боеприпасы и личный состав», — сообщил Захарченко.

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