Москва, 8 августа, 2017, 20:53 — ИА Регнум. Более 16 млн российских детей приняло участие в различных школьных олимпиадах в 2016—2017 учебном году. Об этом 8 августа сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

«В 2016—2017 учебном году было зафиксировано 16,3 млн участников — на 534 тыс. больше, чем в прошлом году», — приводит слова Ольги Голодец пресс-служба правительства.

Вице-премьер отдельно отметила, что в минувшем учебном году в России впервые прошли олимпиады по русскому языку и математике для учащихся 4-х классов, и школьники «проявили себя очень хорошо».

По словам Голодец, школьные олимпиады служат хорошей стартовой площадкой для участия в международных состязаниях. На летних международных олимпиадах участники из России получили 10 золотых, 13 серебряных и 4 бронзовые награды, сообщила запредседателя правительства.

Она также отметила прогресс в области поиска и сопровождения детей, обнаруживших художественный талант. «Нет ни одного выдающегося деятеля искусства, который не поддерживал бы молодёжь», — заявила Голодец.

В ходе заседания Национального координационного совета обсуждался состав экспертной группы, которая должна заняться оценкой предложений, направленных на поиск талантливых детей, а также обеспечивать принятие решений по присвоению президентских грантов. Члены совета согласились в необходимости широкого представительства работодателей в этой группе. Ожидается, что экспертная группа будет сформирована в ближайшее время.

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