Москва, 10 августа, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Вышедшие на протестные митинги малолетние «навальнята» — первое в России «непоротое поколение». Благодаря тому, что родители этих детей придерживались гуманистических методов воспитания, «создавая беспрецедентный уровень равенства между взрослыми и детьми», дети в своем нежном возрасте уже представляют собой «политически сознательных индивидуумов». Об этом пишет на сайте частного разведагентства Stratfor (которое консультирует ТНК и власти США) некая Ксения Семенова. Ее слова известные российские психологи и общественные деятели, постоянные авторы ИА REGNUM Ирина Медведева и Татьяна Шишова расценивают как исчерпывающее признание выявления причин оформившихся в нашем обществе проблем.

Андрей Колеров. Лабиринт. 1990-е

Проблема состоит не в «непоротости» как таковой, а в связи между ненаказуемостью детей и их уличной активностью, — которую можно назвать «политически сознательной» с очень большими оговорками, вспоминая «школоту» с ее наивной верой в получение обещанных стараниями Навального 10 тысяч на нос. Связь, которая на первый взгляд удивляет, при ближайшем рассмотрении оказывается более чем убедительной.

Подростки (а точнее одиннадцатилетние дети) занимаются совершенно не свойственными их возрасту битвами с коррупцией; они умудряются жаловаться на учителей, которые навязывают им свои взгляды и тем самым нарушают их права (именно в такой формулировке), причем опять же во исполнение призыва «предавать гласности» высказывания учителей-антилибералов. В этом же рассмотрении единого политтехнологического проекта с вовлечением российских детей оказываются и детско-подростковые группы смерти, все больше наводящие на мысль о подготовке малолетних смертников.

О психологических механизмах происходящего читайте в статье: Ювенальное «пушечное мясо»: новая карта в оранжевой колоде

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