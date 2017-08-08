Брюссель, 8 августа, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Полиция Бельгии открыла огонь по автомобилю в районе Моленбек-Сен-Жан, 8 августа сообщает бельгийская телекомпания VRT.

stevepb Пули. Боеприпасы

Прокуратура Бельгии и представители местного отделения полиции пока не прокомментировали инцидент.

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Полиция вызвала отряд сапёров, так как водитель автомобиля заявил, что внутри транспортного средства находится взрывное устройство.

Напомним, Моленбек-Сен-Жан — коммуна, в которой проживает большое число мусульман из Марокко.

Коммуна получила известность после того, как в ноябре 2015 года выяснилось, что в данном районе находилась террористическая ячейка «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая принимала участие в нападениях в Париже, когда погибли 130 человек.

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В 2016 году, через четыре месяца после нападений в Париже, террористы атаковали Брюссель, тогда погибли 32 человека.