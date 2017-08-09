Москва, 9 августа, 2017, 18:20 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает публиковать архивы Национальной электронной детской библиотеки. В этот раз агентство публикует обложки журналов юбилейных революционных годов, среди которых «ЧИЖ», «Костер» и «Мурзилка».

Национальная Электронная Детская Библиотека «Мурзилка». 1977. № 11: Журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина для октябрят — Москва: Молодая гвардия, 1977 — 32 с. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/32619 Требуется регистрация на сайте НЭДБ

Национальная Электронная Детская Библиотека «Костер». 1967. № 11: Ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ — Ленинград: Ленинградская типография № 2, 1967. — 72 с. Оригинал хранится в РГДБ. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36830

Журналы, наполненные художественными текстами, познавательными статьями и картинками детских художников, были неотъемлемой частью жизни советского ребенка. Их обложки были словно календарем знаковых событий. Главным праздником того времени была годовщина Октябрьской революции — событие, которое дало начало существованию СССР и которое в этом году отмечает свое 100-летие. Вышеперечисленные журналы также возникли благодаря революции.

Национальная Электронная Детская Библиотека «Костер». 1957. № 11: Ежемесячный детский журнал — Ленинград: Гос. изд. Детской литературы, 1957. — 72 с. Оригинал хранится в РГДБ. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36092

Журнал «ЧИЖ» оказался не вполне «советским», что повлекло за собой драматичную судьбу издания. «Чрезвычайно Интересным Журналом» руководил Самуил Маршак, собравший в редакцию таких авторов, как Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий и другие. Журнал регулярно выпускал комиксы, ребусы и остроумные загадки для самых маленьких. Во второй половине тридцатых годов издание подверглось критике, а многие его авторы — репрессии. В начале войны «ЧИЖ» прекратил свое существование.

Национальная Электронная Детская Библиотека «Чиж». 1937. № 10: ежемесячный журнал для детей младшего возраста — Ленинград: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937. — 29 с. Оригинал хранится в РНБ. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/35789 Требуется регистрация на сайте НЭДБ

На смену ему пришел «Костер». Основной аудиторией журнала были школьники, что влекло за собой менее игровое содержание. Журнал был оформлен в более строгом, «реалистичном» стиле, над которым работали Николай Тырса, Алексей Пахомов, Владимир Конашевич и другие художники. Журнал существует и сейчас, все так же публикуя на своих страницах повести, рассказы, письма детей и юмористические материалы.

Национальная Электронная Детская Библиотека «Костер». 1977. № 11: Ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ — Ленинград: Ленинградская фабрика офсетной печати № 1, 1977. —72 с. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/40295

Старейшим на сегодняшний день журналом для детей является «Мурзилка». Он был открыт еще в 1924 году. Шли годы, издание и его главный герой — Мурзилка — меняли свой облик. Сначала Мурзилка был щенком, позже стал желтым человечком. При этом изображали его разные художники, что делало образ главного героя всегда тоже разным. Неизменными оставались только желтый мех и берет на голове. Популярность журнала-долгожителя объясняется его направленностью на увлекательность.